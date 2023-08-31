Байден объявил о чрезвычайной ситуации во Флориде из-за урагана

Президент США распорядился предоставить местным властям федеральную помощь

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде из-за обрушившегося на штат урагана "Идалия" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Как отмечается в документе, "Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Флорида и распорядился предоставить федеральную помощь в дополнение к усилиям <...> местных властей по ликвидации последствий на территориях, пострадавших от <...> урагана "Идалия", начиная с 27 августа 2023 года и далее", - говорится в сообщении.

Распоряжение Байдена предполагает помощь властям Флориды со стороны Министерства внутренней безопасности США и Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях.

Как отметили в Белом доме, в четверг американский лидер в телефонном разговоре с губернатором штата Роном Десантисом заявил, что "распорядился направить все имеющиеся федеральные ресурсы для оказания помощи в ликвидации последствий" удара стихии.

Ураган "Идалия" уже ослабел до уровня тропического шторма. Он обрушился на северную часть штата Флорида в среду утром с порывами ветра порядка 60 м/с. Как передавало агентство Associated Press, метеорологи считают этот ураган "беспрецедентным событием" - несмотря на то, что ураганы обрушиваются на Флориду почти каждый год, в этот раз удар стихии пришелся на северо-западную часть штата, а не на южные или центральные районы Флориды. Сообщалось о, как минимум, одном погибшем.