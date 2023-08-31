Великобритания поддержала решение Японии сбросить в Тихий океан воду с "Фукусимы-1"

В МИД Соединенного Королевства отметили, что Лондон полностью удовлетворен мониторингом МАГАТЭ и заключением о том, что сброс очищенной воды с "Фукусимы-1" безопасен

ЛОНДОН, 31 августа. /ТАСС/. Власти Великобритании поддержали решение Японии начать сброс в Тихий океан очищенной от радиоактивных веществ воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом говорится в заявлении представителя МИД Соединенного Королевства.

"Великобритания полностью поддерживает правительство Японии в этом вопросе. Правительство Великобритании хотело бы еще раз заявить о своем полном удовлетворении мониторингом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и заключением о том, что сброс Японией очищенной воды с атомного объекта "Фукусима-1" безопасен и соответствует принятым на международном уровне стандартам в области безопасности", - сказано в нем.

Из-за цунами в марте 2011 года на АЭС "Фукусима-1" вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах, сопровождавшееся взрывами и выбросами радиации в атмосферу. Были заражены обширные территории, откуда эвакуировали десятки тысяч людей. Для охлаждения реакторов использовалась вода, хранение которой стало затруднительным из-за ее объема - более 1,25 млн тонн. В апреле 2021 года правительство Японии разрешило слить в океан значительное количество воды, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода.

24 августа энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO) приступила к сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС "Фукусима-1". Спустя два дня TEPCO объявила, что не обнаружила трития в образцах воды, собранных в 10 различных зонах в радиусе 3 км от места слива. Управление рыболовства Японии не нашло следов трития в рыбе, выловленной в 5 км от места сброса.

Решение Токио вызвало острую критику со стороны ряда стран, в первую очередь Китая. Главное таможенное управление КНР с 24 августа полностью прекратило импорт морепродуктов из Японии.