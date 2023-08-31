Путин направил приветствие участникам и гостям концерта "День знаний со звездами в Кремле"

Президент назвал это мероприятие ярким культурным событием

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям праздничного концерта "День знаний со звездами в Кремле", отметив, что это мероприятие является одним из наиболее ярких культурных событий, приуроченных к началу учебного года. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Отрадно, что ваш проект успешно развивается, обогащается интересными идеями и задумками, вовлекает в свой круг новых участников и на протяжении уже пяти лет пользуется заслуженным признанием как одно из наиболее ярких культурных событий, приуроченных к началу учебного года. И, конечно, особо отмечу значимые благотворительные инициативы организаторов фестиваля", - говорится в тексте телеграммы.

Президент отметил, что на сцену Государственного Кремлевского Дворца вновь выйдут известные эстрадные звезды и молодые талантливые исполнители со всей России, "которые выдержали достойную конкуренцию и победили во Всероссийском детско-юношеском марафоне "МузЛето".

Путин выразил уверенность в том, что концерт "как всегда пройдет на высокой творческой ноте", подарит всем добрые, незабываемые эмоции, станет настоящим праздником для всех присутствующих.