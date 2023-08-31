Первый пик осадков из-за циклона прошел в Южно-Сахалинске

По данным синоптиков, второй пик циклона ожидается 1 сентября в районе 5 часов утра по Южно-Сахалинску

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Первый пик осадков, вызванных циклоном, прошел в Южно-Сахалинске, затоплены две школы, ряд жилых домов и дорог. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"На данный момент прошел первый пик осадков, вызванных циклоном. Он привел к подтоплению ряда важных социальных объектов. В областном центре произошло подтопление двух школ. <…> Также наблюдается подтопление ряда дорог и жилых домов. Отмечаются нарушения электроснабжения и подачи воды. Специалисты уже приступили к аварийным работам", - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что специалисты приступили к откачке воды из подвалов и помещений в школах. Также повреждены шесть линий электропередачи по 10 кВт. Кроме того, пресс-служба мэрии Южно-Сахалинска сообщает, что из-за обильных осадков в городе вводится режим ЧС.

Лимаренко отметил, что, по данным синоптиков, второй пик циклона ожидается 1 сентября в районе 5 часов утра по Южно-Сахалинску (31 августа в 21:00 мск). По данным ГУ МЧС по Сахалинской области, 1 сентября на территории Долинского, Анивского, Корсаковского, Холмского районов и города Южно-Сахалинск дождь достигнет градации сильного, местами очень сильного. Также на реках ожидаются резкие подъемы выхода воды на пойму отдельных населенных пунктов и затопление нижней части города Южно-Сахалинска.

В месте с тем, сильные дожди в Приморье продолжаются с начала августа. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. По информации Приморского гидрометцентра, август 2023 года стал рекордным по количеству осадков за последние 87 лет. Из-за обильных дождей пострадали более 5 тыс. домовладений. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей.