В Южно-Сахалинске линейки во всех школах перенесли на 4 сентября

Мэр города Сергей Надсадин сообщил, что такое решение приняли из-за ухудшения погодных условий

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Линейки в школах городского округа Южно-Сахалинска перенесены из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

"В связи с прогнозируемым усилением непогоды и ликвидацией последствий ЧС сейчас на штабе принял решение перенести линейки во всех школах городского округа на понедельник, 4 сентября", - написал он в своем Telegram-канале.

Надсадин отметил, что детские сады работают штатно. Запасы питьевой воды и продуктов питания в учреждениях есть. Он добавил, что 1 сентября с 5 часов утра по Южно-Сахалинску (31 августа в 21:00 мск) на базе дома культуры "Родина" будет развернут пункт приема граждан по вопросам оценки имущества и оказанию экстренной помощи.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале уточнил, что в городе подтоплены три школы и лицей.

О ситуации в регионе

Ранее Лимаренко сообщал, что первый пик осадков, вызванных циклоном, прошел в Южно-Сахалинске, затоплены несколько школ, жилых домов и дорог. Губернатор отмечал, что специалисты приступили к откачке воды из подвалов и помещений в школах. Также повреждены шесть линий электропередачи по 10 кВт. Кроме того, пресс-служба мэрии Южно-Сахалинска сообщала, что из-за обильных осадков в городе вводится режим ЧС.

Сильные дожди в Приморье продолжаются с начала августа. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. По информации Приморского гидрометцентра, август 2023 года стал рекордным по количеству осадков за последние 87 лет. Из-за обильных дождей пострадали более 5 тыс. домовладений. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей.