31 августа, 17:40,
обновлено 31 августа, 18:06
Военная операция на Украине

Минпросвещения сообщило о поставках нового учебника истории для 11-х классов во все школы

Сергей Мальгавко/ ТАСС
© Сергей Мальгавко/ ТАСС

Учебник включает раздел про специальную военную операцию на Украине

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Обновленный учебник истории для 11-х классов с разделом про специальную военную операцию на Украине поставлен во все российские школы, рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"И важно то, что все учащиеся 11-х классов будут обеспечены учебником истории, новым государственным учебником. Мы успели к сроку напечатать и довести до каждой школы, - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде в программе Вести на канале "Россия-1".

Он напомнил, что в этом учебнике, в частности, рассказывается и о причинах СВО, и о вхождении в состав России новых регионов.

Ранее Кравцов сообщал, что в этом пособии планируется объединить в один курс всеобщую историю и историю России, которой в учебнике будет отведена ключевая роль. Глава Минпросвещения отмечал, что школы смогут переходить на него постепенно, по мере возможности. 

Теги:
Кравцов, Сергей СергеевичРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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