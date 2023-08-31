Минпросвещения сообщило о поставках нового учебника истории для 11-х классов во все школы

Учебник включает раздел про специальную военную операцию на Украине

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Обновленный учебник истории для 11-х классов с разделом про специальную военную операцию на Украине поставлен во все российские школы, рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"И важно то, что все учащиеся 11-х классов будут обеспечены учебником истории, новым государственным учебником. Мы успели к сроку напечатать и довести до каждой школы, - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде в программе Вести на канале "Россия-1".

Он напомнил, что в этом учебнике, в частности, рассказывается и о причинах СВО, и о вхождении в состав России новых регионов.

Ранее Кравцов сообщал, что в этом пособии планируется объединить в один курс всеобщую историю и историю России, которой в учебнике будет отведена ключевая роль. Глава Минпросвещения отмечал, что школы смогут переходить на него постепенно, по мере возможности.