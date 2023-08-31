В Калининграде врачи спасли пациента после удара током в 10 тыс. вольт

Всего мужчине провели 15 операций и 480 осмотров врачей разных специальностей

КАЛИНИНГРАД, 31 августа. /ТАСС/. Врачи Центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) в Калининграде спасли человека после удара током в 10 тыс. вольт. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

"В течение 40 суток пациент находился на аппарате ИВЛ в искусственной коме, в течение 50 - в отделении реанимации и интенсивной терапии. <...> В настоящее время больной находится в отделении костно-мышечной реабилитации ЦГКБ, встает на костыли и уже может передвигаться самостоятельно", - говорится в распространенном сообщении.

43-летний житель области получил травму на производстве при работе с электросетями 6 апреля. Он поступил в больницу в крайне тяжелым состоянии с электротравмой в виде так называемой "мертвой петли". "Дуга прошла из головы через внутренние органы и вышла в нижних конечностях. Такие травмы не совместимы с жизнью", - отметила заведующая ожоговым (комбустиологическим) отделением ЦГКБ, куда поступил пострадавший, Екатерина Минаева.

У пациента были поражены сердце, почки, легкие, печень, зафиксированы электроожоги головы, лицевого скелета, ног. "Удивительно, что не пострадал его головной мозг - это просто чудо, что при таком напряжении он остался целым и невредимым", - отметила Минаева, добавив, что после вывода из комы через 40 суток пациент сразу же заговорил. "Мы все были просто в радостном шоке от этого", - поделилась она.

Мужчине провели в общей сложности 15 операций, 480 осмотров врачей разных специальностей, в том числе челюстно-лицевых хирургов, офтальмологов, хирургов, травматологов, оториноларингологов, кардиологов, нейрохирургов, реабилитологов, физиотерапевтов, врачей УЗ-диагностики, эндоскопистов. Перелили порядка 30 л компонентов крови.

"Пациенту еще предстоит длительный этап продолжения лечения, в том числе последствий компрессионного перелома позвоночника от удара током такой силы, коленного сустава. <...> И по прошествии трех месяцев его готов взять центр имени А. В. Вишневского для проведения этапных пластических операций", - заключила Минаева.