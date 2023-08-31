В Белгородской области продукты для утративших жилье будут выдавать до возвращения домой

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в набор для семьи до четырех человек входит 11 видов продуктов

ТАСС, 31 августа. Выдача продуктовых наборов для жителей Белгородской области, утративших дома в результате обстрелов Вооруженных сил Украины и не проживающих в пунктах временного размещения (ПВР), начнется с сентября. Продукты будут выдаваться до возвращения пострадавших в свои дома, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков во время прямого эфира в сети "ВКонтакте".

"Будем продолжать выдачу [продуктовых наборов] до тех пор, пока люди не вернутся в свои дома. Мы будем помогать тем, кто не проживает в ПВР, и тем, кто лишен своего жилья в результате разрушений со стороны Вооруженных сил Украины", - сказал губернатор.

На своей странице в сети "ВКонтакте" Гладков уточнил, что в набор для семьи до четырех человек входит 11 видов продуктов. Если членов семьи больше, будет выдаваться два таких набора. За ними нужно обращаться в администрации районов и городов.

В состав каждого продуктового набора входят гречневая и перловая крупы, подсолнечное масло, мука, сахар, макароны, мясные и рыбные консервы, тушеная свинина, сгущенное молоко, чай и печенье.