В Тюмени открылся детский центр по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний

Заведующая кафедрой педиатрии и неонатологии ТМУ Антонина Петрушина отметила, что у детей необходимо вовремя сформировать правильные привычки, чтобы предотвратить возникновение заболеваний сердца

ТЮМЕНЬ, 31 августа. /ТАСС/. Тюменский медицинский университет (ТМУ) провел научное исследование и разработал алгоритмы наблюдения детей для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. По итогам этого исследования на базе многопрофильной университетской клиники в Тюмени открылся детский центр липидологии, сообщили в пресс-службе университета.

"Уникальный метод профилактики сердечно-сосудистых заболеваний теперь доступен и тюменцам. В городе открылся Детский центр липидологии. В Тюменском медицинском университете в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030" проведено масштабное научное исследование, результатом которого стало открытие на базе Многопрофильной университетской клиники нового подразделения - Детского центра липидологии", - говорится в сообщении.

Как отметила руководитель проекта, заведующая кафедрой педиатрии и неонатологии ТМУ Антонина Петрушина, важно вовремя сформировать у детей правильные привычки, чтобы предотвратить возникновение заболеваний сердца, связанных с гиперхололестеринемией. "Именно в возрасте 9-11 лет у человека закладываются основные привычки - и пищевые, и распорядок дня, и режим труда и отдыха, поэтому очень важно своевременно поспособствовать их правильному формированию", - рассказала она.

Попадая в центр липидологии, ребенок проходит комплексный осмотр у специалистов - сдает анализы крови для биохимических исследований, врачами проводится оценка его фактического питания с использованием лицензированного программного обеспечения "Нутритест prof 5,0". После этого родители получают информацию о степени факторов риска возникновения сердечно-сосудистого заболевания у ребенка и рекомендации по его питанию, приему лекарственных средств и витаминов.

В течение 2022 года специалисты, среди которых детские кардиологи, эндокринологи, гастроэнтерологи и диетологи, обследовали тысячу детей в возрасте 10 лет. Они выяснили, что каждый 10 из них уже в этом возрасте находится в группе риска по преждевременному развитию сердечно-сосудистых заболеваний. В результате все исследуемые были разделены на три группы риска, для каждой из этих категорий специалистами был разработан индивидуальный алгоритм первичной профилактики.