Движение поездов по серой ветке московского метро восстановили после сбоя

На пути упала пассажирка, в настоящее время она жива и передана медикам

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Движение поездов на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена восстановлено после сбоя, который произошел из-за пассажира на пути. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) восстановлено и вводится в график", - говорится в публикации.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, на станции метро "Севастопольская" Серпуховско-Тимирязевской линии пассажирка упала на пути. "Женщина упала под прибывающий поезд. Машинист успел оперативно затормозить, в результате пассажирка жива", - сказал собеседник агентства. В настоящее время женщина передана медикам.

Ранее сообщалось, что на серой линии не было движения поездов от "Нагорной" до "Южной" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.