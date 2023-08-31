31 августа, 18:21

Собянин поблагодарил коммунальщиков Москвы за помощь в восстановлении Донецка и Луганска

Руководители и жители республик попросили мэра Москвы передать свои благодарности работникам комплекса городского хозяйства

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил московских коммунальщиков за участие в восстановительных работах в Донецке и Луганске и отметил сложности, с которыми им приходится регулярно сталкиваться.

"Тысяча ваших коллег работает над восстановлением экономики, инженерных сетей, жилого сектора в Донецке, Луганске, и есть вещи, которые для такой работы считаются экстремальными. В Донецке, помимо обычной работы, которую выполняют коммунальщики при подготовке к зиме, за этот год вставлено 13 тыс. окон, выбитых снарядами. Вы работаете рядом с этими людьми, рискуя жизнью и здоровьем", - отметил Собянин в ходе торжественного мероприятия в День работников комплекса городского хозяйства Москвы.

Он добавил, что руководители, а также жители Донецкой и Луганской народных республик просили его поблагодарить работников комплекса городского хозяйства за работу, которую они выполняют на новых российских территориях. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияМосква
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