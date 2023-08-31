В Дагестане первоклассникам подарят учебники об истории республики и знаменитых земляках

Глава региона Сергей Меликов сообщил, что книги получат более 55 тыс. школьников

МАХАЧКАЛА, 31 августа. /ТАСС/. Первоклассники Дагестана получат 1 сентября новые учебники, посвященные их родному краю, в них рассказывается об истории, природе и знаменитых людях республики, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Меликов.

"Сегодня хотел бы рассказать о новом учебном пособии для первоклассников "Мой Дагестан. Край, в котором я живу". Это больше, чем просто учебник: дети вместе с книжными персонажами прогуливаются по нашим бескрайним степям, альпийским лугам, лиановому лесу, поднимаются на высокие горы и песчаные барханы, погружаются в воды Каспия. А самое главное, знакомятся с людьми, которые живут в нашей прекрасной республике",- написал Меликов.

По его словам, в учебнике также представлены авторские техники мастеров народных художественных промыслов, в том числе унцукульская орнаментальная насечка, балхарская керамика и кубачинские изделия.

Как сообщил ТАСС депутат государственной думы Султан Хамзаев, новые учебные пособия будут подарены каждому первокласснику 1 сентября, их получат более 55 тыс. школьников Дагестана. В течение года дети будут проходить новый учебный курс - краеведение, совмещая с экскурсионными выездами по республике.

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Путиным задачу по историческому просвещению детей младшего школьного возраста. Учебный комплект не имеет аналогов, так как подготовлен ведущими российскими специалистами в соавторстве с деятелями культуры и экспертами системы образования Республики Дагестан",- сказал Хамзаев.