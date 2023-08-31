В Калуге музей космонавтики представит не имеющий аналогов транспортный модуль

Гостям выставки также покажут модели различных типов ракетных двигателей, в числе которых, лабораторная модель ионного двигателя ИД-500 - самого мощного ионного двигателя в мире

КАЛУГА, 31 августа. /ТАСС/. Транспортно-энергетический модуль (ТЭМ) на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса, не имеющий мировых аналогов, представят на выставке во Вводном зале Государственного музея истории космонавтики им. К. Э. Циолковского в Калуге в ходе проекта, посвященного 90-летию со дня основания первой в мире государственной ракетной организации, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Музей к 90-летию со дня основания первой в мире государственной ракетной организации совместно с Исследовательским центром имени М. В. Келдыша готовит выставку, которая откроется 15 сентября. Современная деятельность Центра Келдыша представлена уникальными макетами и образцами, среди них не имеющий аналогов транспортно-энергетический модуль на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса", - рассказали в пресс-службе.

В музее уточнили, что ТЭМ как качественно новое космическое транспортное средство сможет реализовывать экспедиции пребывания, например, к Луне и Марсу. Гостям выставки покажут модели различных типов ракетных двигателей, в числе которых, лабораторная модель ионного двигателя ИД-500 - самого мощного ионного двигателя в мире.

В 1933 году был создан Реактивный научно-исследовательский институт, впоследствии НИИ-1, начальником и научным руководителем которого в 1946-1961 годах был Мстислав Всеволодович Келдыш (1911-1978), ныне АО ГНЦ "Центр Келдыша". Выставка, которая откроется в Калуге, посвящена роли Центра Келдыша в создании ракетно-космической техники и в формировании отечественной ракетно-космической отрасли, на ней будут представлены материалы и экспонаты, характеризующие вклад центра в отечественную ракетно-космическую отрасль, также посетители смогут узнать о системе залпового огня - легендарной "Катюше", сверхзвуковых прямоточных двигателях для межконтинентальной крылатой ракеты "Буря" и противокорабельной крылатой ракеты "Яхонт", системе ориентации аппарата "Луна-3", сфотографировавшего обратную сторону Луны. Выставка продлится до 25 октября.