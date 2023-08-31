Собянин: ПВО для защиты Москвы власти города и Минобороны возводят за считанные недели

По словам мэра, "иногда не успевает остыть асфальт, как работают уже ракеты, которые сбивают летящие беспилотники"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Москва совместно с Министерством обороны РФ многое делают для защиты российской столицы от беспилотников и терактов, в частности строят новые средства ПВО за считанные недели, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"В прошлом году мы построили самую большую, самую мощную линию обороны для наших военных, которые воюют, работают в зоне СВО. В этом году мы многое сделали для обороны Москвы от беспилотников, от попыток терактов, которые предпринимают украинские власти практически ежедневно", - сказал он в своем выступлении в день работников комплекса городского хозяйства Москвы.

Собянин отметил, что когда Минобороны обратилось к властям Москвы о переустройстве позиций противовоздушной обороны, возник вопрос, за какое время это необходимо сделать. "Меня спросили, это надо сделать за месяц? Я говорю, за сутки. И на протяжении последних нескольких недель мы, действительно, в течение суток по запросу министерства обороны создаем новые объекты ПВО. Иногда не успевает остыть асфальт, как работают уже ракеты, которые сбивают летящие беспилотники", - добавил он.