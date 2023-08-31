В Южно-Сахалинске мероприятия ко Дню города перенесли из-за непогоды

Мэр города Сергей Надсадин сообщил, что происходит оценка ущерба

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Праздничные мероприятия ко Дню Южно-Сахалинска перенесены из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщил мэр города Сергей Надсадин.

"На 2-е число были намечены мероприятия, связанные с Днем города, [их] также перенесем на более поздний срок. <…> Озеро вышло из берегов, река. Это привело к подтоплению стадиона и других мест, где собирались проводить общественные мероприятия", - сказал он в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

На данный момент ущерб оценивается.

Ранее Надсадин сообщал, что линейки в школах городского округа Южно-Сахалинска перенесены.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщал, что первый пик осадков, вызванных циклоном, прошел в Южно-Сахалинске, затоплены несколько школ, жилых домов и дорог. Губернатор отмечал, что специалисты приступили к откачке воды из подвалов и помещений в школах. Также на данный момент повреждены шесть линий электропередачи по 10 кВт. Кроме того, пресс-служба мэрии Южно-Сахалинска сообщала, что из-за обильных осадков в городе вводится режим ЧС.