В Гватемале ввели режим ЧП в сфере здравоохранения из-за эпидемии денге

С начала года в стране зафиксировали почти 13 тыс. случаев заражения денге

БУЭНОС-АЙРЕС, 31 августа. /ТАСС/. Власти Гватемалы объявили режим чрезвычайного положения в сфере здравоохранения из-за роста числа случаев лихорадки денге. Об этом сообщило министерство здравоохранения и социального обеспечения страны.

"В связи со значительным ростом числа случаев денге в стране руководство Минздрава объявило чрезвычайное положение в сфере здравоохранения на всей территории Гватемалы", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в соцсети X (ранее Twitter).

С начала года в Гватемале было зафиксировано почти 13 тыс. случаев заражения денге, умерли 22 человека, большинство из них - дети. "В 2019 году у нас было более 50 тыс. случаев денге, что стало рекордным показателем за последние десятилетия. Чтобы не допустить повторения этих показателей, нам необходимо обеспечить скоординированную работу различных ведомств, для этого мы объявляем режим ЧП", - сказал на пресс-конференции глава Минздрава Франсиско Кома.

Денге - вирусная инфекция, которая преобладает в тропических и субтропических регионах. Ее симптомы - высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов. Вирус переносят комары вида Aedes aegypti.