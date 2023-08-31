В Тамбовской области создали департамент для защиты и воспроизводства лесов

Новый орган будет заниматься выработкой и реализацией государственной политики в сфере лесных отношений

ТАСС, 31 августа. Департамент лесного хозяйства создали в Тамбовской области. Среди его задач будут защита и воспроизводство лесов в регионе, сообщили в пресс-службе облправительства.

"31 августа на оперативном совещании глава Тамбовской области Максим Егоров объявил о создании департамента лесного хозяйства региона", - говорится в сообщении.

Поясняется, что новый орган будет заниматься выработкой и реализацией государственной политики в сфере лесных отношений. Также за департаментом закреплено обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов в регионе.

Как отметили в пресс-службе, исполняющим обязанности директора департамента стал Михаил Сатин. Ранее он занимал должность заместителя министра - начальника управления лесами в структуре министерства экологии и природных ресурсов области.

Общая площадь лесов Тамбовской области по состоянию на 1 января 2023 года составила примерно 404,0 тыс. га или 11,7% от общей площади региона. В ведении министерства природных ресурсов и экологии области находятся 375,9 тыс. га лесов, расположенных на землях лесного фонда (93,0% общей площади лесов области). Из них покрытые лесом земли занимают 342,6 тыс. га.