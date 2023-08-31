Детей из семей участников СВО и новых регионов пригласили на концерт в Кремлевском дворце

Он приурочен к началу учебного года

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Юбилейная праздничная программа, приуроченная к началу учебного года, под названием "День знаний со звездами в Кремле" прошла в Государственном Кремлевском дворце, на праздник в числе зрителей были приглашены дети из новых регионов и семей участников СВО, сообщили организаторы.

"Масштабный концерт "День знаний со звездами в Кремле" проводится Школой эстрадного искусства Юрия Гончара в Кремлевском дворце уже пять лет. На главной сцене страны артисты делятся своими школьными воспоминаниями, передают пожелания ученикам и учителям, исполняют свои лучшие песни", - говорится в сообщении.

Праздничная программа реализована при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гостями концерта стали воспитанники детских домов, дети из малообеспеченных и многодетных семей, семьи из ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также семьи военнослужащих, принимающих участие в СВО.

Помимо концерта с участием известных артистов, ребят ждали мастер-классы, игры, конкурсы и розыгрыши призов, дети смогли пообщаться с героями мультфильмов и сделать снимок на память в красочных фотозонах.

Концерт вели актеры Екатерина Гусева и Александр Олешко. С наступающим Днем знаний школьников поздравили, в частности, Лариса Долина, Shaman, Пелагея, Лев Лещенко, Ольга Бузова, Хабиб, Наташа Королева, Ваня Дмитриенко, Александр Буйнов, Диана Гурцкая, Стас Пьеха, Родион Газманов, шоу-балет "Тодес", эстрадный хор Юрия Гончара. Наряду с известными артистами на сцену вышли дети - победители всероссийского детско-юношеского музыкального марафона "МузЛето".

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов зачитал участникам и гостям праздничного концерта приветствие президента РФ Владимира Путина. Глава государства отметил, что это мероприятие является одним из наиболее ярких культурных событий, приуроченных к началу учебного года.