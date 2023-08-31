Семье погибшего в СВО офицера из Ингушетии передали звезду Героя России

Мустафе Бокову было 37 лет

МАГАС, 31 августа. /ТАСС/. Замминистра обороны РФ Николай Панков передал родителям подполковника Мустафы Бокова из Ингушетии, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине, его награду - звезду Героя России, написал в своем Telegram-канале глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"Сегодня в Москве статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков вручил звезду Героя России родителям и вдове героически погибшего в ходе специальной военной операции на Украине подполковника Мустафы Бокова. <...> Высокая награда ему присуждена посмертно, но наряду с горечью по этому поводу мы испытываем гордость за нашего мужественного земляка, настоящего офицера и достойного сына ингушского народа. Хочу выразить глубокую признательность родителям Мустафы Бокова за воспитание такого сына, который всегда будет примером для подрастающего поколения", - написал Калиматов.

Бокову было 37 лет, он окончил Московское высшее военное общевойсковое командное училище. Службу проходил в составе 71-го гвардейского мотострелкового полка 42-й гвардейской мотострелковой дивизии. Ранее Боков был награжден орденом Мужества, медалями "За отвагу", "За воинскую доблесть" 1-й степени и "За отличие в военной службе" 3-й степени.