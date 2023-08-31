Народный фронт в 2023 году помог починке более 60 маршрутов к российским школам

Эксперты Народного фронта проинспектировали дорожную ситуацию около 1 188 школ в 70 регионах

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Более 60 школьных аварийно-опасных маршрутов было отремонтировано после проведения федерального мониторинга Народного фронта "Дорога в школу" в 2023 году в российских регионах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе движения.

За 2023 год эксперты Народного фронта проинспектировали дорожную ситуацию около 1 188 школ в 70 субъектах РФ. Всего было проверено 1 433 дорожных маршрута детей в школу, 292 маршрута оказались аварийно-опасными.

"62 участка отремонтировано по горячим следам, сразу после мониторинга", - сообщили в движении.

В движении напомнили, что федеральный мониторинг ведется с 2015 года, и с этого времени количество проверяемых школ увеличилось от 429 до более 1,8 тыс. Проверки поспособствовали скорейшему ремонту 663 школьных дорог (в течение одного-двух месяцев), было составлено более 2 тыс. дорожных карт.

В рамках мониторинга эксперты Народного фронта проводят обследование улично-дорожной сети и пешеходных переходов на пути следования школьников с целью выявления аварийно-опасных участков дорог, анализ причин их аварийности и выработку рекомендаций органам власти по исправлению ситуации. В рейде принимают участие представители местных властей и ГИБДД.