В Ярославль поступят 38 новых электробусов

По данным пресс-службы, стоимость контракта на поставку транспорта составила более 1,5 млрд рублей

ТАСС, 31 августа. Компания "Современные транспортные технологии" из Нижнего Новгорода победила в электронном аукционе на поставку в Ярославль 38 новых электробусов. Техника поступит до 30 ноября, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Завершена процедура электронного аукциона на поставку в регион 38 электробусов. Победителем торгов стало АО "Современные транспортные технологии" (Нижний Новгород). Новая техника должна быть доставлена в Ярославль до 30 ноября 2023 года. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, стоимость контракта на поставку электробусов составила более 1,5 млрд рублей, закупка будет оплачена преимущественно из средств безвозвратной федеральной субсидии. Электробусы должны выйти на линию в декабре, чтобы усилить автобусные и троллейбусные маршруты. В настоящее время ведется работа по определению маршрутов их движения.

"Продолжаем работу по модернизации транспорта в области. Полностью обновили в Ярославле и Ярославском районе автобусы, теперь к автобусам добавим современные электробусы. Все машины будут брендированными - в желтом цвете и с надписью "Яэлектробус", - приводит пресс-служба слова губернатора.

Всего на модернизацию наземного электротранспорта распоряжением правительства РФ Ярославская область в течение трех лет получит более 7 млрд рублей. Средства в том числе пойдут на реконструкцию трамвайных путей, закупку новых трамваев и электробусов, а также зарядных станций к ним, сообщал ранее глава региона. В 2023 году сумма поддержки составит 4,44 млрд рублей, регион профинансирует 4% - 71 млн рублей.