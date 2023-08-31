В ВОЗ сообщили о росте случаев инфицирования коронавирусом на 63% за 28 дней

Эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове отметила рост числа госпитализаций в некоторых странах

ЖЕНЕВА, 31 августа. /ТАСС/. Вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, не имеет сезонного характера, в его поведении отсутствует предсказуемость. На это обстоятельство обратила внимание эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове, выступая в ходе традиционного сеанса вопросов и ответов, транслировавшегося в соцсети X (ранее Twitter). Она констатировала рост числа госпитализаций в некоторых странах, в том числе в Европе.

"Вирус не успокоился, отсутствует сезонность [в его распространении] в регионах с умеренным климатом в Северном и Южном полушариях, поэтому отсутствует предсказуемость", - отметила эксперт. "В случае с гриппом обычно мы видим рост [распространения] в определенные периоды в Северном и Южном полушарии. В случае же с ковидом этого нет. Ковид пользуется преимуществом в любой ситуации", - сказала ван Керкхове. "В Северном полушарии именно сейчас в ряде стран наблюдается рост не только числа случаев заболевания, но и числа госпитализаций. А ведь в Северном полушарии лето. Обычно с респираторными патогенами так не происходит", - пояснила она.

"Мы наблюдаем вызывающую обеспокоенность тенденцию роста числа госпитализаций в ряде стран, прежде всего в Европе", - резюмировала ван Керкхове.

В опубликованном 30 августа информационном бюллетене ВОЗ говорится, что с 24 июля по 20 августа более 1,47 млн человек в мире заразились коронавирусом и более 2 тыс. умерли. Число случаев инфицирования выросло на 63% по сравнению с предыдущими 28 днями. О росте числа госпитализаций с ковидом сообщили 16 европейских стран, в том числе Греция, Ирландия, Мальта и Нидерланды. В целом в Европейском регионе заболеваемость выросла за 28 дней на 12%. Ее рост отмечен также в Восточном Средиземноморье (плюс 112%) и Западно-Тихоокеанском регионе (плюс 88%). Рост смертности за четыре недели зарегистрирован в Восточном Средиземноморье - на 70%.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с ковидом действовал в мировом здравоохранении с конца января 2020 года по 5 мая 2023 года. 11 марта 2020 года ВОЗ охарактеризовала вспышку COVID-19 как пандемию. По информации за 30 августа 2023 года, опубликованной на сайте организации, в мире зарегистрировано 770 085 713 случаев заражения коронавирусом и 6 956 173 летальных исхода. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве 5 мая заявил, что подлинное число умерших составляет не менее 20 млн.