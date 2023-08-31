Глава Минпросвещения сообщил о готовности всех школ в РФ к началу учебного года

Сергей Кравцов рассказал, что во всех общеобразовательных учреждениях прошли учения по отработке действий при ЧС

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Все российские школы готовы к началу нового учебного года, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Он рассказал, что 29 и 30 августа в российских школах прошли учения по отработке действий при чрезвычайных ситуациях.

"Хочу сказать в части вообще безопасности школ: только что завершились учения во всех школах страны. Мы совместно с МЧС, Росгвардией во всех школах, детских садах и колледжах 29-30 августа провели учения с педагогами, отработали и все механизмы на предмет, не дай бог, чрезвычайных ситуаций, посмотрели работоспособность всех систем. И хочу с уверенностью сказать, что сегодня наши школы, наши образовательные учреждения готовы к началу нового учебного года", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия-24".