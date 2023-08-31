Кравцов заявил, что дистанционное обучение в школах может вводиться как вынужденная мера

Сейчас многие родители, чьи дети были на семейном или дистанционном обучении, возвращают их в школы, отметил министр просвещения РФ

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Дистанционное обучение может вводиться в школах как вынужденная мера. Но как только ситуация позволяет изменить образовательный формат, необходимо переходить на очное обучение, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Дистанционные технологии - это вынужденная мера. И когда случилась пандемия, школы вынуждено перешли на домашнее обучение, и мы сразу сказали, что, как только позволит ситуация, ребята вернутся за парты. Так и произошло. То же самое в части тех школ, которые находятся на Крайнем Севере, где низкая температура или грипп. Для нас, конечно, на первом месте безопасность школьников. Поэтому как вынужденная мера дистанционное образование может вводиться, но как только ситуация позволяет перейти на очный формат, мы это сразу делаем", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде в программе вести на канале "Россия-24".

Ранее Кравцов заявил, что дистанционного образования в России нет и никогда не будет, потому что при таком формате обучения нет системы воспитания, общения с учителем и сверстниками. Он отметил, что сейчас многие родители, чьи дети были на семейном или дистанционном обучении, возвращают их в школы.