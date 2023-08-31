В Эквадоре обнаружили 56 компаний, переправлявших в Европу наркотики под видом бананов

Власти ведут расследование в отношении нескольких граждан Албании, которые въехали в латиноамериканскую страну в 2009 году якобы с целью инвестирования, сообщает агентство Prensa Latina

ГАВАНА, 31 августа. /ТАСС/. Полиция Эквадора обнаружила 56 компаний - экспортеров бананов, причастных к незаконному обороту наркотиков. Об этом сообщает агентство Prensa Latina.

По данным правоохранителей, грузы направлялись в основном в страны Европы. Власти ведут расследование в отношении нескольких причастных к деятельности компаний граждан Албании, которые въехали в латиноамериканскую страну в 2009 году якобы с целью инвестирования. Национальное управление по расследованию преступлений, связанных с наркотиками, обратилось к министерству сельского хозяйства и животноводства с просьбой приостановить действие экспортных лицензий этих компаний.

Контрабандисты часто используют территорию Эквадора для переброски наркотиков из Южной Америки в другие страны региона для последующей доставки в Европу и США. В прошлом году в республике было конфисковано более 130 тонн различных наркотических веществ.