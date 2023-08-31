В Гонконге повысили уровень штормового предупреждения из-за супертайфуна "Саола"

В городе развернули 29 временных убежищ

ГОНКОНГ, 31 августа. /ТАСС/. Метеорологическая обсерватория Гонконга повысила уровень штормового предупреждения до третьего из пяти возможных из-за приближения супертайфуна "Саола".

"Согласно текущему прогнозу, "Саола" будет довольно близок к Гонконгу этой ночью и завтра утром и пройдет в 100 км к югу от города", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Порывы ветра в пределах стихии достигают 58 м/с. Местные власти перевели 1,4 тыс. полицейских и 300 пожарных в режим повышенной готовности. В городе развернуто 29 временных убежищ, где горожане смогут переждать непогоду.

Как ранее сообщила метеорологическая обсерватория Гонконга, уровень воды и порывы ветра могут достичь максимумов с 2018 года, когда по городу ударил тайфун "Мангхут". Власти отменили занятия в школах 1 сентября - в день начала учебного года - и призвали жителей без острой необходимости не покидать свои дома. В городе также отменено 325 железнодорожных и более 90 авиарейсов.