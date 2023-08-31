31 августа, 20:59

Фестиваль Башмета в Ростове-на-Дону открыли гала-концертом оркестра "Новая Россия"

В программу выступления вошли произведения Вольфганга Амадея Моцарта и Петра Чайковского

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 августа. /ТАСС/. X Международный музыкальный фестиваль народного артиста СССР Юрия Башмета открылся в Ростовской государственной филармонии гала-концертом с участием Государственного симфонического оркестра "Новая Россия". Программа объединила произведения Вольфганга Амадея Моцарта и Петра Чайковского, передает корреспондент ТАСС.

"Фестиваль не только расширяет свой репертуар, но и географию - впервые концерт пройдет в Волгодонске. <…> Десятый юбилейный фестиваль Юрия Башмета объявляю открытым", - обратилась к зрителям министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева.

Гала-концерт открытия фестиваля состоялся на сцене Большого зала филармонии. В программу вошли в том числе увертюра к опере "Волшебная флейта", ария графини "Porgi amor" из оперы "Свадьба Фигаро", концерт №5 для скрипки с оркестром, вступление к опере "Пиковая дама". В концерте приняли участие лауреаты XVII Международного конкурса им. Чайковского.

Генеральный директор "Русского концертного агентства" Дмитрий Гринченко сообщил журналистам, что фестиваль для зрителей - долгожданный, о чем свидетельствует аншлаг. "Уже давно никаких билетов нет на завтра. Это говорит о том, насколько люди каждый год ждут фестиваль, насколько большую роль он играет в их жизни, насколько сильно они его любят", - сказал Гринченко.

Фестиваль продолжится 1 и 2 сентября на основной площадке в Ростове-на-Дону - в Ростовской государственной филармонии, а также в Новочеркасске и Волгодонске, для которого это станет подарком ко Дню города, при участии камерного ансамбля "Солисты Москвы", и Ростовского академического симфонического оркестра. Для зрителей будут исполнены произведения Глинки, Штрауса, Рахманинова, Вивальди и других композиторов. 

Теги:
РоссияРостовская областьБашмет, Юрий Абрамович
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