Информационному агентству России ТАСС исполнилось 119 лет

В планах ТАСС - создание новых региональных информационных центров в административных центрах федеральных округов России, а также развитие зарубежной корсети

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Информационное агентство России ТАСС в пятницу отмечает 119-летие. В планах агентства на ближайшее время - расширение сети корпунктов в стране и за рубежом.

"Для ТАСС вот уже 119 лет главная задача остается неизменной: профессионально и беспристрастно освещать ключевые события в России и мире. И ТАСС с этой задачей прекрасно справляется", - сказал генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов. По его словам, "благодаря высочайшему профессионализму тассовцев, их верности моральным и этическим принципам новостям агентства уже больше века доверяют миллионы людей по всему миру". Он добавил, что в 2024 году, когда ТАСС исполнится 120 лет, агентство сделает акцент "на развитии и укреплении корреспондентской сети в стране и за рубежом как одного из главных конкурентных преимуществ ТАСС".

Развитие зарубежной корсети

ТАСС планирует расширять зарубежную корсеть и усиливать присутствие в информационном поле Африканского континента. Будут открыты корпункты в Кении, Тунисе и Зимбабве в дополнение к уже действующим представительствам в Египте, Марокко и ЮАР.

В рамках организованного ТАСС Второго медиафорума Россия - Африка, который прошел 27-28 июля в Санкт-Петербурге, заключены меморандумы о сотрудничестве с шестью ведущими информационными агентствами Конго, Сенегала, Зимбабве, Намибии и Алжира. Готовятся к подписанию аналогичные документы еще с несколькими странами континента, в том числе с Гвинеей и Кот-д’Ивуаром.

Создание региональных информационных центров в России

Всестороннее освещение жизни российских регионов, поддержка местных СМИ, в том числе проведение журналистами агентства выездных семинаров и мастер-классов, а также обучающих программ для представителей региональных медиа на базе ТАСС - один из приоритетов в работе агентства.

В планах ТАСС - создание новых региональных информационных центров (РИЦ) в административных центрах федеральных округов России. Одним из первых откроется РИЦ в Ростове-на-Дону, он займется освещением жизни юга России. Новые подразделения дополнят уже действующие региональные информационные центры ТАСС в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске.

Весной и летом 2023 года ТАСС открыл корпункты в Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областях. В 2024 году будут усилены корпункты в ДНР, ЛНР и Запорожской области.

ТАСС на Международной космической станции

ТАСС продолжит публиковать новости, фото- и видеоматериалы из космоса - от собственного корпункта на Международной космической станции, который был открыт в 2021 году в рамках сотрудничества с Роскосмосом. Первым специальным корреспондентом ТАСС на МКС стал космонавт Александр Мисуркин, затем - Олег Артемьев, а после него - Дмитрий Петелин. Четвертым спецкором ТАСС на МКС будет заместитель начальника ЦПК им. Ю. А. Гагарина, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко. Он отправится на орбиту 15 сентября.

Об агентстве

История государственного информационного агентства России ТАСС началась с Санкт-Петербургского телеграфного агентства, первым рабочим днем которого стало 1 сентября 1904 года. Ежедневно ТАСС выпускает около 3 тыс. сообщений и около 700 фото- и видеоматериалов от корреспондентов в России и за рубежом.

Региональные информационные центры ТАСС в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге, десятки корпунктов в регионах России, а также 56 представительств в 51 стране позволяют оперативно получать и распространять объективную информацию о событиях в России и мире. Работу агентства в режиме реального времени обеспечивают более 1,8 тыс. сотрудников.

Подписчикам агентства доступны 70 новостных лент и тематических сервисов на всех официальных языках ООН - английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском.

Аудитория сайта ТАСС за восемь месяцев 2023 года превысила 95,4 млн пользователей. Число уникальных посетителей в месяц - свыше 17 млн.

Медиабанк ТАСС насчитывает около 43 млн единиц контента. Это современные новостные фото и видео от корреспондентов ТАСС в России и за рубежом, а также материалы российских и зарубежных партнеров агентства, стоковые работы, инфографика и архивные снимки с конца ХIХ века.

Ежегодно ТАСС проводит более 1,5 тыс. пресс-мероприятий.