Путин в День знаний пообщается с детьми и примет участие в открытии школ

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в День знаний проведет открытый урок "Разговор о важном", в котором примут участие 30 школьников, имеющих выдающиеся достижения в учебе, победители международных олимпиад и конкурсов.

Кроме того, как ранее сообщила пресс-служба Кремля, глава государства в праздничный день по видео-конференц-связи (ВКС) поучаствует в церемонии открытия новых общеобразовательных учреждений в пяти регионах и вместе с президентом Киргизии Садыром Жапаровым даст старт строительству в республике трех школ с обучением на русском языке.

Традиционно в мероприятиях по случаю Дня знаний примет участие и премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Как сообщила пресс-служба правительства, он в этот день вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным посетит одну из московских школ и поздравит учеников с началом нового учебного года.

Общение с учащимися

В прошлом году Путин, находясь 1 сентября с рабочей поездкой в Калининграде, также провел "Разговор о важном". На встрече президент заявил, что Россия активно развивается и нужно действовать решительно и аккуратно для укрепления страны изнутри и на мировой арене. Тогда же он обратил внимание на важность поддержки бойцов СВО со стороны общества, в том числе молодых людей.

Большое внимание в ходе общения было уделено и житейским темам: глава государства говорил о том, что появление в жизни ребенка обязанностей становится первым шагом во взрослую жизнь, о важности внимательного и доброго отношения к пожилым, о необходимости развития инфраструктуры для интеграции людей с ограничениями по здоровью в общую среду. В числе прочего президент признался, что доволен тем, как сложилась его жизнь, и рассказал ребятам о людях, которых считает своими наставниками. Путин подчеркнул, что "главное для человека - найти себя".

"Разговор о важном" организуется в рамках проектов платформы "Россия - страна возможностей", созданной по инициативе президента в 2018 году. За пять лет работы платформы участниками ее 26 проектов стали 20 млн человек из всех регионов РФ и 150 стран мира, а партнерами - более 1,5 тыс. компаний, вузов, государственных и общественных организаций.

Путин в течение года по ВКС регулярно участвует в открытии новых социальных и промышленных объектов в разных регионах. Накануне в таком формате он дал пуск движению по автомобильному мосту через Енисей в Красноярском крае.

Русскоязычные школы в Киргизии

Как сообщала пресс-служба Кремля, Путин и Жапаров дадут старт строительству школ в Бишкеке, Баткене и Караколе.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в июне на встрече с коллегой из Киргизии сообщил о начале реализации проекта по созданию в республике девяти школ с обучением на русском языке. Тогда Мишустин выразил уверенность, что в целом эта новая масштабная инициатива будет способствовать развитию образования на русском языке в Киргизии. Со своей стороны председатель кабмина Киргизии Акылбек Жапаров выразил надежду, что главы государств дадут официальный старт проекту уже 1 сентября.

Обучение в школах будет проводиться полностью на бюджетной основе, при этом киргизские учителя будут получать заработную плату в том же размере, что и педагоги из РФ.

Договоренность о строительстве российской стороной по одной школе в каждой из семи областей республики, а также в городах Бишкек и Ош была достигнута в ходе визита Садыра Жапарова в Москву в феврале 2021 года. По предварительной оценке, средняя стоимость возведения каждой школы составит примерно 450 млн рублей.

В 2022 году Путин 1 сентября принял участие в торжественном открытии пяти русскоязычных школ в Таджикистане.