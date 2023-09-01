Лавров 1 сентября традиционно выступит перед студентами МГИМО

Как ожидается, глава МИД РВ скажет студентам напутственное слово, поделится своими оценками событий на международной арене и ответит на многочисленные вопросы

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в День знаний по традиции проведет встречу с первокурсниками и профессорско-преподавательским составом Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД РФ.

Кроме того, министр посетит Областную гимназию им. Е. М. Примакова, где примет участие в торжественной церемонии, посвященной началу учебного года.

Как ожидается, в МГИМО Лавров скажет студентам напутственное слово, поделится своими оценками событий на международной арене и, как обычно, ответит на многочисленные вопросы. Желающих лично спросить министра каждый раз чрезвычайно много, и мероприятие проходит в переполненном зале. Представитель российского дипведомства Мария Захарова отметила, что на встречу также приглашены представители МИД РФ и руководство Дипломатической академии.

О политике и не только

Учитывая острые геополитические реалии, на прошлой встрече студенты в первую очередь задавали вопросы по ситуации вокруг Украины, отношениям России с Западом и НАТО, а также перспективам сотрудничества с дружественными странами. Лавров уделил особое внимание складывающейся ситуации в сфере безопасности и прокомментировал санкционную кампанию против России. Эти темы, вне всяких сомнений, так или иначе будут затронуты и на предстоящей встрече.

Общение министра со студентами проходит в дружелюбной и непринужденной обстановке, поэтому здесь всегда находится место и жизненным вопросам, которые волнуют новых студентов. Глава МИД РФ отвечает и на вопросы о своей карьере, студенческих годах, а также нередко дает советы будущим дипломатам. Так, во время прошлых встреч Лавров уже рассказывал, какой должна быть жена дипломата, вспоминал смешные истории из молодости, а также напутствовал иностранных студентов.