В Домодедове в школе им. Сидорова откроют кадетский класс ФСО России

Как сообщили в ведомстве, в кадеты примут учащиеся одного из пятых классов

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Кадетский класс Федеральной службы охраны (ФСО) России торжественно откроется в День знаний в Ильинской школе им. полного кавалера ордена Славы И. И. Сидорова в подмосковном Домодедове.

Как сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО, в кадеты будут приняты учащиеся одного из пятых классов. Ранее при поддержке правительства Московской области школа получила дополнительное финансирование на капитальный ремонт здания и восстановление дополнительного корпуса, где будут обучаться кадеты, на благоустройство территории, установку военизированной полосы препятствий, а также на оснащение материально-технической и спортивной баз.

Учащиеся кадетского класса ФСО помимо общеобразовательных предметов будут осваивать ряд специальных дисциплин, особое внимание будет уделено военно-патриотическому и физическому воспитанию. Кроме того, в школе была разработана профориентационная программа, направленная на поступление в Академию ФСО. "С этой целью оборудуются специальные учебные классы: "Информационная безопасность. Криптография", "Конструирование и робототехника", "Основы информационной безопасности", "Беспроводные технологии связи - квадрокоптеры", - пояснили в отделе по связям с прессой и общественностью.

Впервые кадетский класс под патронатом ФСО России появился в 2010 году в московской школе №1574. С тех пор кадетские и юнармейские классы ФСО были открыты в трех столичных школах, а также в школе №145 Санкт-Петербурга. Программа обучения и нагрузка в классах ФСО гораздо интенсивнее, чем в общеобразовательных. Учебный день длится до вечера, а после уроков у кадетов начинаются дополнительные занятия.