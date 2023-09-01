Большинство школ в новых регионах РФ начнут обучение в очном формате, несмотря на СВО

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Большинство школ в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях 1 сентября начнут очное обучение. Данный формат выбрали 1173 из 1390 образовательных организаций, сообщили власти данных регионов.

"[В ДНР] 588 образовательных организаций общего образования, 156 тыс. обучающихся. 421 школа - очный режим обучения, 167 - дистанционный режим", - сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки региона со ссылкой на министра образования и науки региона Ольгу Колударову.

В пресс-службе уточнили, что в регионе вынуждены сохранить дистанционное обучение в Горловке, Ясиноватой и частично в городах Донецке и Макеевке, где идут постоянные обстрелы. При этом родители смогут сами выбрать, какой формат обучения им подходит. С родителями обучающихся Горловки и Ясиноватой также проработали вопрос вывоза детей на очное обучение в другие города. На данный момент в числе желающих 65 человек. Кроме того, как уточнила Колударова, всем предложены места для обучения в школах в безопасном районе и проживание в школах-интернатах. Как уточнила и. о. заместителя председателя правительства региона Лариса Толстыкина, дети, которые выехали на территорию других регионов РФ, могут продолжить дистанционное обучение.

В Луганской Народной Республике с 1 сентября также начнут работать в очном формате большинство школ, при этом родители учеников могут сохранить дистанционный формат обучения. Как сообщал глава Минобразования ЛНР Иван Кусов, в этом году в регионе откроются 539 школ, из них 490 - в очном формате, 49 будут работать в дистанционном режиме. Всего на учебу пойдут более 113 тыс. школьников, из них - 9 477 первоклассников. В дистанционном режиме останутся учебные заведения шести территорий - Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Кременной, Сватово, четыре школы в Троицком районе и одна - в Первомайске.

В Запорожской области в новом учебному году в 172 школы региона пойдут более 40 тысяч учеников. Все школы Запорожской области будут работать в очном формате, даже в Васильевском и Пологовском районах, которые расположены у линии боевого соприкосновения. Как уточнили в региональном министерстве образования и науки, организовать там дистанционное обучение невозможно из-за нестабильного доступа к интернету, кроме того, и школьники, и педагоги настроены на очное обучение, несмотря на угрозы обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В первые классы пойдет 3,3 тыс. детей, в прошлом году первоклассников было 2,7 тысячи человек.

Как сообщил ТАСС врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, с 1 сентября в регионе будут работать 91 общеобразовательное учреждение. Как уточнили в Минобразования региона, 90 школ - в очном формате. В 15-километровой зоне от линии соприкосновения очные занятия пока не планируются из соображений безопасности. В первый класс пойдут 1 352 ребенка, 1 122 человека обучается в выпускном классе. Всего в Херсонской области более 17 тыс. учеников общеобразовательных учреждений.

Образование в соседних регионах

Меры безопасности усилят 1 сентября в регионах, имеющих административные границы с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. Так, в Ростовской области, где в школы пойдут около 6 тыс. детей из новых регионов РФ и Украины, в обеспечении общественного порядка и безопасности 1 сентября будет задействованы более 4 тыс. человек: сотрудников полиции, Росгвардии, представителей казачества, общественности и работников частных охранных структур.

В Крыму школьные линейки на открытом воздухе пройдут только для первоклассников, а также учеников выпускных 9-х и 11-х классов. Всем остальным в целях безопасности рекомендовано организовать мероприятия в помещениях. В Севастополе праздничные линейки организуют для учащихся 1-х и 9-11-х классов, при этом в случае соблюдения всех требований безопасности школы могут самостоятельно увеличить число классов - участников праздничных линеек.