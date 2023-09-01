В Японии вспоминают жертв "Великого землетрясения Канто" в 100-летнюю годовщину трагедии

Памятные церемонии пройдут и в корейском квартале в Токио, в столичном регионе страны состоятся крупномасштабные учения

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Памятные мероприятия пройдут в столичном регионе Японии в честь 100-летней годовщины "Великого землетрясения Канто", которое в 1923 году унесло жизни более 140 тыс. человек. В Токио и прилегающих регионах также пройдут крупномасштабные учения по противодействию стихийным бедствиям.

"Великое землетрясение Канто" произошло 1 сентября 1923 года в 11:58 по местному времени (05:58 мск) в районе залива Сагами в префектуре Канагава. Магнитуда подземных толчков составила 7,9 - это не самое мощное землетрясение, происходившее в Японии, однако оно стало самым разрушительным. В результате удара стихии погибли более 142 тыс. человек, а число пострадавших превысило 4 млн. Экономический ущерб от того землетрясения составил $5,5 млрд по курсу того времени, или $17 млрд в пересчете на текущие финансовые показатели. При этом тогда эта сумма составляла порядка 37% всего японского ВВП.

По случаю годовщины в столичном регионе Японии пройдут крупномасштабные учения, сценарий которых будет предусматривать повторение землетрясения. С 1971 года каждое первое сентября по всей Японии проводятся подобные учения, в рамках которых отрабатываются сценарии землетрясений в различных регионах страны. По случаю сотой годовщины "Великого землетрясения Канто" учения будут отрабатывать именно сценарий повторения мощных тектонических ударов в районе залива Сагами.

Памятные церемонии пройдут и в корейском квартале в Токио, где почтут память жертв массовых погромов, прокатившихся по японским городам 100 лет назад. В первые дни после "Великого землетрясения Канто" в Японии начали распространяться ложные слухи о том, что проживающие в Японии корейцы якобы радуются обрушившемуся на Японию несчастью. Это привело к массовым погромам и судам Линча со стороны местных жителей. По неофициальным данным, тогда были убиты около 6 тыс. этнических корейцев.

Прогнозы сейсмологов

Местные специалисты считают, что в случае повторения "Великого землетрясения Канто" основной ущерб придется на префектуру Канагава, тогда как японская столица пострадает не так сильно. "Если говорить о "Великом землетрясении Канто", то его эпицентр был достаточно далеко от центральной части Токио, поэтому в случае повторения подобного землетрясения сейчас ущерб столице будет значительно ниже, чем при сценарии, когда эпицентр землетрясения расположен непосредственно под Токио. Но, если говорить о префектуре Канагава, эпицентр будет близко, и мы прогнозируем огромный ущерб. И поскольку эпицентр будет находиться в заливе Сагами, то мы прогнозируем и возникновение цунами", - отметил, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, профессор Токийского университета Такааки Като, выступивший с пресс-конференцией в клубе иностранных журналистов в Токио. В то же время японский профессор подчеркнул, что сама вероятность повторения "Великого землетрясения Канто" "крайне мала".

Однако куда большую обеспокоенность у японских сейсмологов вызывает вероятность скорого землетрясения в разломе Нанкай, который находится к юго-востоку от побережья центральной части главного японского острова Хонсю. Мощные землетрясения магнитудой около 8 происходят здесь примерно раз в 100-200 лет. По прогнозам ученых, вероятность землетрясения магнитудой 8 или 9 в течение ближайших 30 лет составляет 70-80%. В этом случае пострадает значительная часть страны, а на ее Тихоокеанское побережье может обрушиться цунами высотой более 30 метров.

По последним оценкам, с учетом современной застройки в этом случае может погибнуть порядка 231 тыс. человек, будет уничтожено или сгорит в результате вызванных толчками и цунами пожаров более 2 млн зданий. Последнее мощное землетрясение в разломе Нанкай произошло в декабре 1946 года. Тогда погибли более 1 300 человек, десятки тысяч домов были разрушены или пострадали. Афтершоки после него продолжались несколько месяцев.