В России ввели запрет на высадку из поезда безбилетников до 16 лет

Контролеры будут обязаны передать ребенка представителям органов внутренних дел

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. В России теперь запрещено высаживать из поезда детей до 16 лет, которые не подтвердили оплату проезда или право на бесплатный проезд, без их передачи сотрудникам органов внутренних дел. Это закреплено новыми правилами перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа по железнодорожной сети, которые начали действовать с 1 сентября текущего года.

Контролеры или сотрудники поездной бригады будут обязаны передать ребенка представителям органов внутренних дел.

В новых правилах появились и требования к внешнему виду при нахождении в вагоне или на железнодорожной инфраструктуре. Так, пассажиры в грязной одежде с неприятным запахом, которая может испачкать вагон и вещи других пассажиров не допускают на ж/д инфраструктуре и в поездах. Играть на музыкальных инструментах или использовать средства звукоусиления (кроме слуховых аппаратов и наушников) также не допускается.

В вагонах поездов, в том числе тамбурах, запрещается курить табак, потреблять никотинсодержащую продукцию или использовать кальяны.