Новые правила закрепляют право пассажиров верхних полок в поездах пользоваться столиками

Утром и вечером для приема пищи будет выделяться не более 30 минут, в обед - не более 1 часа

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Пассажиры нижних полок в вагоне поезда должны предоставить место у столиков людям с верхних полок для приема пищи, но не более двух часов в сутки. При этом проезд будет осуществляться согласно своим местам. Об этом говорится в новых правилах перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа по железнодорожной сети, которые начали действовать в России с 1 сентября 2023 года.

"Хотим пояснить, что с вводом нового пункта правил для пассажиров ничего не изменилось. Проезд в поезде по-прежнему будет осуществляться на том месте, которое оплачено пассажиром и указано в его билете. Доступ к столику и другим сервисам в пути следования будет обеспечен для пассажиров вагона в равной степени", - отметили ТАСС в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК, входит в РЖД).

Время для приема пищи составляет в утренние часы (с 7:00 мск до 10:00 мск) и вечерние часы (с 19:00 мск до 21:00 мск) не более 30 минут, в обеденное время (12:00 мск до 15:00 мск) не более 1 часа.

В ФПК подчеркнули, что новый пункт необходим для проводника и начальника поезда. Теперь сотрудники на правовой основе смогут урегулировать споры между пассажирами.

"Так, в случае категорического отказа пассажира с нижней полки допускать пассажира с верхней к столику для приема пищи, проводник сможет потребовать у "нижнего" уступить, сославшись на правила Министерства транспорта", - пояснили в компании.

Пассажиры поездов могут обратиться по любым вопросам к начальнику поезда. Он окажет содействие и поможет найти выход из любой ситуации, заключили в ФПК.