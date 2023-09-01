В России родители детей-инвалидов смогут накопить отпуск из дополнительных выходных

До этого неиспользованные за месяц выходные дни не суммировались и не переносились на следующий период

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Работающие родители, воспитывающие детей с инвалидностью, с 1 сентября смогут накапливать положенные им дополнительные четыре дня выходных ежемесячно в длительный отпуск на срок до 24 дней.

Как ранее поясняли в Социальном фонде России (СФР), сейчас один из работающих родителей, который воспитывает детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, имеет право на четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня ежемесячно. До этого неиспользованные в текущем месяце дни не суммировались и не переносились на следующий календарный месяц.

Теперь родители могут накапливать эти дни и использовать их однократно в течение года. При этом подряд можно использовать не более 24 дней. Взять одновременно все сэкономленные дни один из родителей может по согласованию с работодателем, которому нужно подать заявление по утвержденной форме.

В СФР отмечают, что семья может комбинировать использование выходных. Например, в течение полугода брать по четыре дня ежемесячно, а в остальное время накопить дни и воспользоваться 24-дневным перерывом в работе для полноценной реабилитации ребенка. Все дни могут быть использованы одним родителем, либо разделены между ними.

Каждый дополнительный выходной день работодатель оплачивает из собственных средств в размере среднего заработка родителя с последующей компенсацией из бюджета СФР. Если в текущем году сотрудник менял место работы, то вместе с заявлением на выходные он должен представить справку от предыдущего работодателя о том, что на дату увольнения такие выходные он не использовал или использовал частично.

Новые правила будут действовать до 1 сентября 2029 года.