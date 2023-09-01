В Подмосковье вступил в силу закон об обязательной регистрации домашних собак

Данные о питомцах внесут в соответствующий реестр

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Закон о регистрации домашних животных, предполагающий обязательную регистрацию собак, вступает в силу на территории Московской области с 1 сентября. Данные о питомцах будут внесены в соответствующий реестр, сообщили в пресс-службе Мособлдумы.

"С 1 сентября 2023 года в Подмосковье вступил в силу закон о регистрации домашних животных. Также с 1 сентября вступило в силу постановление правительства региона, которое определяет порядок, как будет проводиться регистрация. Предполагается обязательная регистрация только собак. Каждому животному будет присвоен уникальный номер, а данные будут внесены в реестр домашних животных Московской области", - говорится в сообщении.

По словам председателя комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергея Керселяна, закон о регистрации необходим для обеспечения контроля и порядка. "Регистрация поможет идентифицировать владельца каждого животного, что может помочь в поиске, если собака потерялась. Кроме этого, регистрация будет способствовать ответственному отношению к домашним питомцам. <…> Сейчас бывают случаи, когда, к примеру, собака бойцовой породы нападает на человека, после чего хозяин, отпустивший ее гулять без поводка и намордника, заявляет, что она ему не принадлежит. И виновник трагедии остается безнаказанным. Если же животное будет зарегистрировано, то идентифицировать владельца можно будет моментально", - привели в пресс-службе его слова.

Поясняется, что для регистрации собаки необходимо обратиться в ветеринарное учреждение. Адреса и контакты организаций указаны на официальном сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. Также для записи на регистрацию можно воспользоваться электронным сервисом на портале региональных госуслуг.

Отмечается, что регистрация осуществляется бесплатно. Для ее прохождения необходимо явиться в организацию с домашним животным, а также взять с собой документы, удостоверяющие личность владельца и ветеринарный паспорт питомца. При регистрации ветеринарный специалист считывает данные с чипа, а при его отсутствии проводит его установку - эта процедура оплачивается отдельно. Также животное фотографируют.

В Мособлдуме подчеркнули, что собаку, которая находится у владельца на дату вступления закона в силу, необходимо зарегистрировать в течение шести месяцев. Если же собака будет приобретена уже после того, как закон вступил в силу, на регистрацию отводится две недели. Щенка нужно зарегистрировать в течение двух недель после того, как ему исполнилось три месяца. Регистрация является обязательной только для собак, других животных можно зарегистрировать по желанию.