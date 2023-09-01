Студентами российских медицинских вузов в 2023 году стали более 70 тыс. человек

Такая активность абитуриентов свидетельствует о значимости медицинской профессии и ее растущей популярности, отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Более 70 тыс. человек в 2023 году зачислены в российские медицинские вузы, в колледжи поступили свыше 120 тыс. человек, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Мы видим, что медицинскую специальность абитуриенты выбирают, невзирая на высокий конкурс. В этом году в медицинские вузы поступили свыше 70 тыс. человек, в медицинские колледжи свыше 120 тыс. человек, что свидетельствует о значимости медицинской профессии и ее растущей популярности", - сказал министр в поздравлении студентов-медиков и профессорско-преподавательского состава медицинских вузов с началом учебного года.

Он пожелал педагогам мудрости и терпения, а учащимся - успехов в освоении дела, усидчивости. "Делу, которому вы решили посвятить жизнь, нужно отдавать максимум сил. Пусть навыки и компетенции, полученные в новом учебном году, станут основой для самореализации и успешной профессиональной деятельности и роста. Успехов в новом учебном году и, конечно же, здоровья", - добавил Мурашко.