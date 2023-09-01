В российских школах вводится новая модель профориентации

Модель будет состоять из трех уровней - базового, основного и продвинутого

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Новая модель профориентации учеников с шестых классов и старше вводится во всех российских школах с 1 сентября.

Модель будет состоять из трех уровней - базового, основного и продвинутого. Первый уровень - базовый, не менее 40 часов в год. Второй - основной, не менее 60 часов в учебный год, продвинутый уровень - порядка 80 часов в учебный год. Каждый из этих уровней будет складываться из обязательных 34 часов внеурочной деятельности и определенных образовательными учреждениями мероприятий в рамках воспитательной деятельности.

Кроме того, создана сеть профильных классов по разным направлениям, таким как медицина, педагогика, космос, предпринимательство, IT и т. д. На профориентационные мероприятия будет выделяться один час в неделю, они будут включать в себя различные тестирования, проектную деятельность, в том числе с использованием компьютерных игр. Также для школьников будут проводиться экскурсии на производства в партнерстве с РЖД, Росатомом, Ростехом, другими предприятиями, тематические выставки, дни открытых дверей в колледжах и вузах.