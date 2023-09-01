31 августа, 21:56

В российских школах вводится модуль начальной военной подготовки в рамках ОБЖ

Учебным заведениям доступно на выбор два варианта рабочих программ - базового и углубленного уровней

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Обязательный модуль начальной военной подготовки (НВП) вводится в рамках предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" в российских школах с 1 сентября.

Как пояснили в пресс-службе Минпросвещения, в зависимости от специфики учебного заведения по ОБЖ может быть принят один из двух вариантов рабочих программ - базового или углубленного уровня.

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Кроме того, помимо обязательного предмета ОБЖ, школы дополнительно по своему усмотрению могут самостоятельно принять решение о включении в учебный план либо в план внеурочной деятельности курсов, посвященных изучению начальной военной подготовки. Минпросвещения разработало две программы таких курсов. В рамках первой для школьников будут организованы занятия и встречи с военнослужащими и ветеранами, экскурсии в воинские части, военно-тактические и военно-спортивные игры. Ученики смогут выезжать на учебные сборы на базе центров военно-патриотического воспитания. Вторая программа - для девочек - познакомит их с основами оказания первой помощи, ухода за больными.

Как ранее сообщал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, курс НВП также могут вести участники специальной военной операции (СВО), но только после преподавательской переподготовки. 

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