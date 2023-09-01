В российских вузах появится дисциплина по противодействию экстремизму и терроризму

Вузы самостоятельно принимают решение о том, как она будет внедрена в образовательный процесс и сколько часов займет ее освоение

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Дисциплина для формирования нетерпимого отношения к проявлениям экстремизма, терроризма и коррупционного поведения появится в российских вузах. Приказ министерства науки и высшего образования РФ об этом вступает в силу в пятницу.

Нововведение касается программ бакалавриата и специалитета. Кроме того, образовательные программы в вузах теперь должны предусматривать в том числе формирование навыков бесконфликтного общения, умения отстаивать собственное мнение, противодействия социально опасному поведению.

Решение о том, как универсальная компетенция по противодействию экстремизму, терроризму и коррупционному поведению будет внедрена в образовательный процесс и сколько часов займет ее освоение, принимается вузом самостоятельно.