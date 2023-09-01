Признание зарубежного образования в России будет проходить в онлайн-формате

Как отмечали в кабмине, такая модель избавит граждан и организации от необходимости получения бумажных свидетельств

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Признание образования, полученного за рубежом, теперь будет осуществляться в онлайн-формате, а вся информация об этом попадет в специальный реестр, оператором которого будет Рособрнадзор. Соответствующее постановление об этом ранее подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как отмечали в кабмине, такая модель предоставления госуслуг по признанию зарубежных дипломов позволит сократить их сроки, а также избавит граждан и организации от необходимости получения бумажных свидетельств. Сведения будут загружаться в электронном виде в личный кабинет пользователя на портале государственных услуг.

Пошлина за признание иностранного образования

Также в пятницу вступает в силу подписанный президент РФ Владимиром Путиным закон, устанавливающий пошлины за признание в РФ иностранного образования. Согласно документу, пошлина за признание иностранного образования и квалификации составит 6,5 тыс. рублей, за предоставление временной госаккредитации образовательной деятельности - 3 тыс. рублей.

Пошлину за госаккредитацию образовательной деятельности по основным образовательным программам начального, основного и среднего образования установили в размере 15 тыс. рублей, по программам среднего профессионального образования - 35 тыс. рублей, по программам высшего образования - 100 тыс. рублей.

Также вводят пошлину в 3 тыс. рублей за внесение записи в государственную информационную систему "Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим госаккредитацию образовательным программам".