В России пройдет марафон "Поделись своим знанием"

В рамках марафона государственные и общественные деятели, ученые, спортсмены и артисты проведут восемь открытых тематических уроков в учебных заведениях и на других площадках

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Марафон "Поделись своим знанием", который откроет одноименную Всероссийскую просветительскую акцию, пройдет в России в пятницу.

В рамках марафона российские государственные и общественные деятели, ученые, спортсмены и артисты проведут восемь открытых тематических уроков в средних школах, университетах, академиях искусств, музеях, а также на других знаковых площадках страны. На уроках лекторы поговорят об основах российской государственности, культуре и традициях, цифровой безопасности, перспективах развития экономики, инновациях и устойчивом развитии, а также о спортивных достижениях России. Уроки пройдут в течение всего дня с 9:00 до 20:00. Отмечается, трансляция марафона охватит все регионы РФ.

В рамках Всероссийской акции с 1 по 30 сентября во всех регионах РФ на базе школ, вузов и других образовательных учреждений страны пройдет 20 тыс. просветительских уроков, мастер-классов и встреч с учеными, общественными деятелями, успешными предпринимателями, экспертами из различных областей знаний.