В России вступил в силу порядок медицинской и социальной реабилитации наркозависимых

Для оказания соответствующей помощи необходимо добровольное согласие наркозависимого

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Порядок прохождения больными наркоманией медицинской и социальной реабилитации вступил в силу и будет действовать шесть лет. Как следует из приказа Минздрава России и Минтруда, который утверждает порядок, наркозависимым могут помочь в формировании у них "позитивных интересов".

Медицинскую реабилитацию, согласно документу, проводят в медорганизациях с лицензией, предусматривающей работы (услуги) по "психиатрии-наркологии". Ее оказывают при наличии информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство. Если речь идет о несовершеннолетнем наркозависимом, то необходимо согласие одного из родителей либо другого законного представителя.

Врач психиатр-нарколог направляет пациента на медицинскую реабилитацию после лечения и при наличии показаний. Наркозависимых признают нуждающимися в социальном облуживании в период медреабилитации. При направлении пациент получает выписной эпикриз с рекомендациями, которые учитываются при разработке индивидуальной программы оказания социальных услуг.

Социальную реабилитацию организуют после того, как пациенту оказали наркологическую помощь. В нее входит, в частности, предоставление социально-психологических услуг - поддержка в коррекции психологического состояния для адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно, по телефону доверия.

Также наркозависимому в рамках этого вида реабилитации могут оказывать социально-педагогические услуги для профилактики отклонений в поведении и развитии, формирования позитивных интересов, организации досуга, помощи семье в воспитании детей. Кроме того, пациенты могут получать социально-трудовые услуги (поддержку в трудоустройстве), социально-правовые услуги, а также помощь на основании социального контракта.