Шойгу поздравил преподавателей и учащихся образовательных учреждений МО РФ с Днем знаний

В своей речи министр обороны РФ отметил, что в условиях продолжающейся специальной военной операции к подготовке офицерского состава предъявляются особые требования

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поздравил слушателей, курсантов, профессорско-преподавательский состав военно-учебных заведений и воспитанников довузовских образовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации с Днем Знаний и началом учебного года.

"Начинаются занятия в военных вузах и других образовательных учреждениях министерства обороны. В этом году в их состав вошли Военно-инженерная ордена Кутузова академия имени Героя Советского Союза генерал-лейтенанта инженерных войск Дмитрия Михайловича Карбышева, Донецкое высшее общевойсковое командное училище и Иркутское суворовское военное училище. В новом, самостоятельном статусе будет готовить специалистов Балтийское высшее военно-морское училище имени Адмирала Федора Федоровича Ушакова в Калининграде", - отметил в своем поздравлении министр обороны РФ.

Сергей Шойгу обратил внимание, что в условиях продолжающейся специальной военной операции к подготовке офицерского состава предъявляются особые требования.

"Основные усилия необходимо сосредоточить на изучении боевого опыта, способов ведения боевых действий, анализе данных о применении нового вооружения, военной и специальной техники. Будущие офицеры должны уметь быстро и четко оценивать обстановку, принимать нестандартные и эффективные решения", - отметил глава российского военного ведомства.

По словам министра обороны РФ, в программу общеобразовательных организаций включены курсы тактической медицины, армейской тактической стрельбы и управления беспилотными летательными аппаратами. Важная роль отводится воспитанию у юношей и девушек любви к Родине и готовности ее защищать.

"Уверен, что опытные педагоги и наставники направят свои силы, энергию и знания на подготовку квалифицированных военных кадров, способных решать сложные задачи по дальнейшему укреплению вооруженных сил и отстаиванию национальных интересов государства", - подытожил, обращаясь к профессорско-преподавательскому составу, генерал армии Сергея Шойгу и пожелал всем "крепкого здоровья, успехов в учебе и новых достижений в служении на благо Отечества".