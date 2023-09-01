В Тольятти в новом учебном году откроют крупнейшую в Самарской области школу

Как сообщили региональном министерстве образования, школа рассчитана на 1600 мест

САМАРА, 1 сентября. /ТАСС/. Школа на 1,6 тыс. мест в Тольятти, которая станет крупнейшим образовательным учреждением в Самарской области, примет первых учеников в этом учебном году, сообщили ТАСС в региональном министерстве образования.

"К 1 сентября 2023 года в Самарской области будет открыто два новых здания школ: школа на 1 600 мест в городском округе Тольятти, в Автозаводском районе, <...> школа на 1 500 мест в муниципальном районе Волжский, селе Лопатино", - отметили там.

В новом здании тольяттинской школы расположатся спортивные залы, бассейн, зал для гимнастики, хоккейный и футбольные корты. Кроме того, учреждение будет оборудовано для людей с особенностями здоровья. Для организации обучения будут применяться интерактивные и цифровые технологии.

Ранее мэр Тольятти Николай Ренц отмечал, что образовательное учреждение, которое начали возводить в 2021 году, будет крупнейшим в Самарской области. Кроме того, школа стала первым образовательным объектом, построенным в Тольятти за последние 20 лет.

Еще одна школа, построенная в микрорайоне "Южный город" под Самарой (в селе Лопатино), стала первым проектом, реализованным по концессии с обществом "Прошкола", которое входит в группу ВЭБ.РФ. В школе создано 68 учебных кабинетов, включая профильные классы, несколько спортзалов, две столовые, актовый и конференц-залы.