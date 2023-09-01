День знаний в нескольких районах приграничных с Украиной регионов пройдет дистанционно

В других регионах ЦФО 1 сентября пройдет в обычном режиме с соблюдением мер безопасности

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. День знаний в приграничных районах Курской, Брянской и Белгородской областей пройдет в дистанционном формате, в других образовательных учреждениях традиционные линейки состоятся с соблюдением мер безопасности и с частичными ограничениями. Об этом сообщили региональные власти.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, День знаний дистанционно пройдет в школах, расположенных в 20 км от государственной границы. В учебных заведениях в Белгороде и 11 районах и округах, находящихся на расстоянии свыше 20 км от границы, линейки запланированы, но с численностью не более 300 человек.

Дистанционно праздник пройдет и в приграничье Брянской области. В учебных заведениях областного центра, где учатся до 500 человек, торжества состоятся в штатном режиме. В школах, где более 500 учеников, линейки ожидаются только в 1-х и 11-х классах, для остальных - удаленно в формате классного часа. В средних специальных учебных заведениях и вузах 1 сентября пройдет только для первых курсов, ранее сообщал губернатор Александр Богомаз.

В Курской области День знаний пройдет в традиционном формате, за исключением пяти районов приграничья. Новый учебный год дистанционно начнут более 1,3 тыс. учеников девяти школ и трех филиалов, сообщал замгубернатора Виктор Карамышев.

Похожим образом власти организовали образовательный процесс и в прошлом году. Исключением была Брянская область, где торжественные линейки прошли в традиционном формате во всех школах региона. Безопасность детей обеспечивал в том числе личный состав областного управления МЧС России.

В других регионах ЦФО 1 сентября пройдет в обычном режиме с соблюдением мер безопасности. Перед началом нового учебного года в образовательных учреждениях прошли Всероссийские учения по отработке действий при ЧС. В свою очередь губернатор Владимирской области Александр Авдеев поставил задачу провести в сентябре тренировки антитеррористической направленности во всех школах и колледжах региона с участием детей. В Ивановской области для учащихся проведут тематические уроки, на которых расскажут о мерах безопасности, сообщили в пресс-службе облправительства.