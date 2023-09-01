На Кипре по запросу США арестовали мужчину с гражданством России и Германии

По версии американского Минюста, Артур Петров, предположительно, был членом сети, которая после начала спецоперации якобы осуществила для компании РФ незаконный экспорт большого объема микроэлектронного оборудования

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Гражданин России и Германии Артур Петров арестован на Кипре по запросу США в связи с обвинениями в незаконном экспорте в РФ произведенной в Соединенных Штатах микроэлектроники. Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции США.

По версии Минюста, Петров, "предположительно, был членом сети", которая после начала СВО якобы осуществила для российской компании "незаконный экспорт большого объема микроэлектронного оборудования". Эта компания "занимается поставками для российского военно-промышленного комплекса", утверждается в сообщении.

В министерстве указали, что эта деятельность велась в обход американских ограничений на поставки в Россию определенных видов высокотехнологичного оборудования. Закупки электроники осуществлялись через специально созданные или приобретенные компании, чтобы скрыть конечного пользователя.

По совокупности обвинений в контрабанде, нарушении санкционного режима, сговоре с целью ввести в заблуждение власти США Петрову грозит пожизненное заключение. Как ожидается, он будет в ближайшее время экстрадирован в Соединенные Штаты.