В Париже прекратили работу сервисы краткосрочной аренды самокатов

Часть самокатов после обслуживания и ремонта отправится в другие города республики, а часть - в Германию, Польшу, Великобританию и Израиль

ПАРИЖ, 1 сентября. /ТАСС/. Быстрая аренда самокатов на улице через приложение будет недоступна в Париже с 1 сентября. По итогам апрельского референдума, на котором почти 90% участников высказались за то, чтобы убрать электросамокаты с улиц, мэрия города не стала продлевать лицензию трех крупных поставщиков подобных услуг.

Компании Dott, Lime и Tier, сдававшие электросамокаты в аренду по схеме free float (со свободной парковкой на улицах), заранее начали вывозить из города свой двухколесный парк, насчитывающий в общей сложности 15 тыс. единиц. Часть самокатов после обслуживания и ремонта отправится в парижские пригороды и другие города республики, а часть - в Германию, Польшу и даже за пределы ЕС, например в Великобританию и Израиль.

История арендных электросамокатов продлилась в Париже чуть больше пяти лет. За это время на улицах города пробовали свои силы более десятка различных операторов транспортных услуг на волне публичных заявлений мэрии о "декарбонизации" транспорта и развитии микромобильности. Жители города также встретили новинку с большим энтузиазмом. Однако положительные эмоции довольно скоро сменились проблемами и общественной полемикой.

В первую очередь выросло количество травмированных в результате наезда самокатов на пешеходов или попадания самих самокатчиков в аварии на дорогах. В 2022 году в Париже три человека погибли, еще 459 пострадали в авариях с "моторизированными персональными транспортными средствами", что почти вдвое больше, чем в 2019 году. С тех пор так и не было воплощено обсуждавшееся властями требование об обязательном ношении защитных шлемов во время езды, а штрафы за перевозку нескольких человек на одном самокате, как и за вождение в наушниках, несильно изменили ситуацию на дорогах.

Власти ответили на жалобы горожан ограничением скорости всех арендных электросамокатов до 20 км/ч, а затем до 10 км/ ч во все большем количестве зон. Другой проблемой стала хаотичная парковка двухколесного транспорта на тротуарах и вдоль дорог, что создавало неудобства пешеходам и порой автомобилистам. Городская администрация спустя несколько лет выделила специальные парковочные зоны для электросамокатов, запретив парковаться где попало, однако до самого последнего времени в Париже все равно можно было наткнуться на сваленные кучами электросамокаты.

Протесты экологов

Дополнительным поводом для тревоги общественных деятелей стало растущее количество электросамокатов, а также велосипедов с электромоторами, которые вылавливали со дна Сены. Еще в 2019 году экоактивисты и природоохранные ассоциации предупреждали о рисках для окружающей среды, которые несут литиевые батареи "чистого" городского транспорта при попадании в воду.

В том же году самокаты также обсуждались на страницах газет: во время массовой забастовки транспортников, длившейся больше месяца (декабрь 2019 - январь 2020 года), парижане все чаще стали пользоваться самокатами и велосипедами, чтобы добраться на работу, поскольку ни автобусы, ни поезда в городе практически не ходили. И именно в этот период участники движения Extinction Rebellion провели серию диверсий, закрашивая маркером и иными способами приводя в негодность QR-коды на самокатах, чтобы помешать их аренде. В общей сложности они добрались до 3,6 тыс. самокатов, из которых 2 тыс. - в Париже. Таким образом они протестовали как против вреда такого транспорта для экологии в контексте производства и утилизации, так и против того, что электросамокаты "срывают забастовку" против пенсионной реформы.

Будущее малого личного транспорта

В период пандемии в Париже появились десятки километров выделенных велодорожек, организованных за счет значительного усечения проезжей части на многих улицах. Хотя это несколько снизило напряженность на дорогах с точки зрения пересечения пешеходов, двухколесного транспорта и автомобилей, прошедший 2 апреля референдум показал, что горожане устали от засилья электросамокатов на улицах. Операторы "самокат-шеринга" с сожалением отмечали, что в голосовании участвовали всего 103 тыс. человек (примерно 7% от общего числа избирателей), а сам референдум был организован в сжатые сроки.

До того как в январе 2023 года мэр города Анн Идальго выразила намерение провести голосование, в городской администрации неоднократно требовали от операторов решить проблемы, связанные с неудобством, которое доставляют на дорогах и тротуарах их самокаты. В компаниях Dott, Lime и Tier предложили различные решения, в частности введение регистрационных знаков для упрощения идентификации нарушителей правил, однако, как заявил газете Le Figaro представитель одной из компаний, "ответа из мэрии не последовало".

Прекращение работы сервисов, впрочем, не означает полный запрет электросамокатов: в городе все так же можно найти компании, сдающие электротранспорт в аренду для прогулок по городу. Личные электросамокаты, моноколеса и прочие подобные средства передвижения также никто не отменял. Кроме того, у пользователей по-прежнему остается возможность арендовать через приложение электровелосипеды, такая услуга есть у операторов Dott и Lime.

Существует также городская сеть велопроката Velib Metropole, зарегистрировавшись в которой пользователь может брать в аренду любой из припаркованных у специальных стоек велосипед как по суточному тарифу, так и по долгосрочному абонементу, имеются как обычные велосипеды (зеленые), так и с электромоторами. Долгосрочную аренду электровелосипедов предлагает сервис парижского региона Иль-де-Франс Veligo Location.