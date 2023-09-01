В кабмине не поддержали проект об отмене штрафа за проезд по выделенной полосе ночью

Комиссия правительства по законопроектной деятельности считает избыточным регулирование данного вопроса на федеральном уровне

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала инициативу об отмене штрафов за проезд по выделенной полосе в воскресенье и в ночное время с понедельника по субботу, так как считает избыточным регулирование данного вопроса на федеральном уровне. Проект отзыва кабмина есть в распоряжении ТАСС.

Законопроект разработал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди"). Он предлагал дополнить статью 12.17 Кодекса РФ об административных правонарушениях (непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами) примечанием, согласно которому водитель или собственник транспортного средства не может быть привлечен к административной ответственности за проезд по полосе для маршрутных транспортных средств в воскресенье и с понедельника по субботу с 22:00 до 6:00.

В отзыве кабмина указано, что парламентарий не привел статистические и иные сведения, указывающие на избыточность действующих мер ответственности. Также в правительстве обратили внимание на то, что полномочия в области организации дорожного движения в населенных пунктах, включая установку знаков, ограничивающих время на запрет передвижения по полосам для маршрутных транспортных средств, реализуются органами местного самоуправления. В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе эти полномочия у региональных правительств.

"Таким образом, дополнительное регулирование соответствующих вопросов федеральным законом представляется избыточным. Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - говорится в проекте отзыва.